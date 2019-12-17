2019-12-17T09:56:22+03:00
Общество

Доходность портфелей робота-советника ВТБ "Мои Инвестиции" обгоняет рынок

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Доходность модельных портфелей "Советника по инвестициям" "ВТБ Мои Инвестиции" на 2,5 процентных пункта превышает показатели рынка. Сервис вмобильном приложении был запущен в июле 2018 г. За полтора года доходность портфелей составила от 13% до 44%.

В качестве бенчмарков используются индекс совокупного дохода государственных облигаций РФ и индекс МосБиржи полной доходности "брутто". Для каждого портфеля строится синтетический бенчмарк, соответствующий долям классов активов. Например, умеренный портфель, в котором 50% акций и 50% облигаций сравнивается с синтетическим бенчмарком, состоящим из 50% индекса совокупного дохода государственных облигаций РФ и 50% индекса МосБиржи полной доходности "брутто". Доходность умеренного портфеля робота-советника ВТБ Мои Инвестиции оказалась на 3 процентных пункта выше доходности бенчмарка.

Разработка и развитие <Советника по инвестициям> (робота-советника) с использованием искусственного интеллекта и Big Data является одной из стратегических целей ВТБ. Первая версия сервиса стала доступна пользователям мобильного приложения <ВТБ Мои Инвестиции> полтора года назад, с этого времени он постоянно оптимизируется в целях повышения его эффективности.

Подключение услуги абсолютно бесплатно. Первоначально робот-советник помогает клиенту определить инвестиционный профиль и на его основании предоставляет рекомендации по портфелю ценных бумаг, разработанные на базе экспертизы аналитической команды ВТБ. Клиенту предлагается несколько вариантов портфеля, различающихся по уровню риска. Чем выше уровень риска, к которому готов клиент, тем выше потенциальная доходность.

Пользователю с консервативным профилем робот-советник предложит варианты портфелей исключительно из облигаций эмитентов с высоким кредитным качеством - государства и крупнейших компаний. Риски потерять вложения минимальны, потенциальная доходность - 6-7% годовых. Клиенту с умеренным инвестиционным профилем будет предложен сбалансированный портфель из акций и облигаций с потенциальной доходностью - 12-13% годовых. Портфель для инвестора с агрессивным профилем формируется только из акций. Он может дать доходность порядка 20% годовых, при этом нужно быть готовым к тому, что в какое-то время портфель ценных бумаг может стоить меньше объема средств, вложенных на первоначальном этапе.

В режиме реального времени робот-советник отслеживает состояние портфеля и в лучае необходимости выдает рекомендации по ребалансировке. Сервис приложения <ВТБ Мои Инвестиции> стал первым официально аккредитованным автосоветником России.

<Робот-советник> удобен для розничных инвесторов: чтобы принимать грамотные решения, ориентированные на максимальную эффективность инвестиций, им теперь необязательно внимательно отслеживать рынок и погружаться в большие объемы аналитики. Сделать процесс инвестирования доступным, удобным, понятным и прозрачным даже для тех, кто никогда не имел опыта вложения средств в ценные бумаги - наша стратегическая задача. Робот-советник помогает грамотно инвестировать с получением определенной премии к рынку, и мы будем дальше совершенствовать сервис. Развитие новых технологий в управлении финансами является важным трендом, и ВТБ в этом отношении стремится быть лидером рынка>, - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ

Капитал Инвестиции, руководитель департамента брокерского обслуживания, старший вице-президент банка ВТБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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