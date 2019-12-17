В 33 регионе на прошлой неделе в ДТП погибли 5 человек, пострадали 50

СЕГОДНЯ 09:39 2019-12-17T09:43:29+03:00

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За период с 9 по 15 декабря во Владимирской области случилось 345 аварий, в которых 5 человек погибли и 50 пострадали. Чаще всего ДТП возникали из-за нежелания водителей уступать дорогу других участникам дорожного движения. Так в Муромском районе мужчина не дал возможность проехать водителю «Лады Калины». Машины столкнулись , и 9-летний пассажир «жигулей» попал в больницу. Еще одна частая причина ДТП на владимирских дорогах -выезд на встречку. Страшная авария произошла в воскресенье, 15 декабря, в Вязниковском районе. Водитель кроссовера «Ниссан», двигаясь в сторону Москвы, снес ограждение и вылетел на полосу встречного движения. Иномарка врезалась в фуру. Водитель и пассажир «японца» погибли на месте. Сотрудники Госавтоинспекции также констатируют факт увеличения водителей, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии. На прошлой неделе таких поймали 66 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU