В Юрьев-Польском районе лже-прокурор обманул директоров школ

СЕГОДНЯ 20:50 2019-12-16T20:50:35+03:00

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Утром 11 декабря в течение часа сразу нескольким руководителям образовательных учреждений района им на работу позвонил неизвестный, представившийся прокурором района, и потребовал явиться к нему на прием с документами. Также по пути на встречу он попросил пополнить баланс телефонов. Поверив незнакомцу, напуганные руководители не только дружно явились в приемную прокуратуру, но и по пути послушно перечислили деньги – около восьми тысяч рублей. естественно, никакой прокурор их не вызывал, а директора стали жертвой обмана. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Но найти подозреваемого пока не удалось. В прокуратуре напоминают, что сотрудники правоохранительных и надзорных органов не имеют права требовать деньги или подарки ни лично, ни через посредников. И если вдруг подобное произошло – нужно не платить, а обращаться в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU