Муромлянин стащил в магазине торговое оборудование

СЕГОДНЯ 20:25 2019-12-16T20:25:30+03:00

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Терминал сбора данных пропал в одном из сетевых супермаркетов в Муроме во время приема товара. Сумма ущерба сотрудники магазина оценили почти в двадцать тысяч рублей. Отыскать подозреваемого полицейские сумели с помощью записей с камер видеонаблюдения. Как оказалось, двадцапятилетний горожанин, уже имевший судимость и нигде не работавший, воспользовался тем, что продавец отвлекся и стащил техник, лежащую в корзине около кассы. Когда правоохранители отыскали молодого человека, он признал свою вину. Торговое оборудование нашли у него дома и вернули владельцам .продать его, как планировал, юноша не успел.

ИСТОЧНИК KP.RU