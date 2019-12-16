Владимирец не дал эвакуировать автомобиль и попал под арест

СЕГОДНЯ 19:51 2019-12-16T19:51:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Владимирец попал под суд за то, что не стал выполнять требования полицейских, эвакуировавших задержанный автомобиль. Забравшись внутрь машины, он в присутствии понятых просто игнорировал требования полицейских и не вылезал. В итоге горожанина все же вытащили из авто и обвинили в неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции. Но в суде владимирец вину не признал ,уверяя, что просто не слышал требований полицейских. Несмотря на это, Октябрьский районный суд признал его виновным и отправил под арест на сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU