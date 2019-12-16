На строительство дорожной развязки на улице Чапаева выделят 100 миллионов рублей из городского бюджета

СЕГОДНЯ 16:22 2019-12-16T16:22:30+03:00

Власти пообещали ее через два года

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На прошлой неделе во время приема граждан сити-менеджером Андреем Шохиным к нему обратились жители улицы Пугачева. Они пожаловались, что их узкая улица запружена транспортом. Водители из юго-западного района пытаются объехать вечные пробки на Верхней Дуброве и едут через частный сектор, дороги которого в принципе не рассчитаны на такой поток автомобилей.

Единственное решение проблемы - строительство транспортной развязки, которая свяжет улицу Сперанского и улицу Чапаева. Она позволит более равномерно распределить транспорт на прилегающие автомобильные дороги.

Андрей Шохин сообщил, что в 2020 году из бюджета города Владимира на проектирование и строительство будущей развязки уже предусмотрено 35,4 млн руб., а в 2021 году - почти 72,2 млн. руб. Муниципальный контракт будет заключен по итогам конкурса, запланированного на ближайшую весну.

Также в бюджете на 2020 год предусмотрено проектирование дороги, соединяющей улицу Диктора Левитана и микрорайон 8-ЮЗ. При этом двухполосную улицу Диктора Левитана, которая и без того с трудом справляется с интенсивным транспортным потоком, необходимо реконструировать и расширить.

ИСТОЧНИК KP.RU