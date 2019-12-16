Председателем комитета по социальной политике администрации Владимирской области назначена Елена Янина

СЕГОДНЯ 15:47 2019-12-16T15:47:21+03:00

Изменить размер текста: A A

16 на должность председателя комитета по социальной политике администрации Владимирской области назначена Елена Янина. Эта должность оставалась вакантной с сентября 2019 года, когда по собственному желанию уволился работавший ранее в московской мэрии Михаил Осокин.

Отметим, ранее Елена Янина руководила управлением по воспитательной работе и связям с общественностью ВлГУ. Ранее из опорного вуза региона в областную администрацию перебрался Алексей Виноградов, возглавивший комитет по молодежной политике. На этом посту он сменил Александра Кожевникова.

ИСТОЧНИК KP.RU