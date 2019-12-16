2019-12-16T14:37:28+03:00
Общество

ВТБ Лизинг предлагает Mercedes-Benz S-class со скидкой до 15%

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В рамках совместной акции с официальным дистрибьютором АО <Мерседес-Бенц РУС> клиентам ВТБ Лизинг доступно приобретение Mercedes-Benz S-class на выгодных условиях. На модификации S-class 350 d 4 MATIC, S 400 d 4MATIC и S 450 d 4MATIC скидка составляет до 15%, на другие версии S-class - до 13%. Предложение действительно до конца 2019 г. , - отметил Вячеслав Михайлов, начальник управления развития автолизинга ВТБ Лизинг. Лизинговый контракт заключается на простых и выгодных условиях, решение по сделке принимается в течение 1-2 дней. По окончании срока лизинга возможен выкуп автомобиля на физическое лицо. Лизинговая компания также окажет помощь со страхованием и постановкой автомобиля на учет в ГИБДД. Таким образом, приобретая машину в лизинг, клиент получает готовое к эксплуатации транспортное средство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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