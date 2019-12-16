2019-12-16T09:54:18+03:00
Общество

Владимир Потапов получил главную награду RETAIL FINANCE AWARDS

Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, руководитель департамента брокерского обслуживания, старший вице-президент банка ВТБ получил главную награду ХIII ежегодной премии RETAIL FINANCE AWARDS, которую вручает журнал «The Retail Finance» за достижения в области финансового бизнеса в России.

Как отметили организаторы, Владимир Потапов удостоен награды «Тот самый мечтатель» за вклад в развитие розничного финансового рынка и следование идеалам профессии. Данная номинация является главной наградой премии, ее вручают человеку, который внес наибольший вклад в развитие розничного финансового бизнеса в России или воплотил наиболее инновационную идею в области розничных финансов. Получить ее можно лишь раз. В разные годы данную награду получали Эльвира Набиуллина, Герман Греф, Олег Тиньков, Владимир Верхошинский, Михаил Задорнов и т.д.

В RETAIL FINANCE AWARDS 2019 приняли участие самые успешные банки и компании, работающие на розничном финансовом рынке России. В 2019 г. на получение премии было выдвинуто свыше 60 номинантов.

«Хочу поблагодарить организаторов премии и свою команду, которая сегодня, действительно, очень много делает для того, чтобы изменить инвестиционный рынок в нашей стране. Мы стараемся сделать его удобным, простым, понятным и прозрачным для розничного инвестора. Благодаря мобильному приложению «ВТБ Мои Инвестиции» открыть брокерский счет, пополнить его и начать вкладывать средства в ценные бумаги теперь можно всего за несколько минут. При этом инвестировать можно, начиная с самой маленькой суммы в тысячу рублей и меньше. Мы стараемся сделать так, чтобы инвестиции стали доступны всем, и верим, в будущем они станут неотъемлемой частью сбережений для каждой семьи», - отметил Владимир Потапов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За 10 лет на портале госуслуг зарегистрировалось более 670 тыс. граждан Владимирской области
"Точмаш" снова выставил промплощадку на Северной и "Почайку" на продажу
Владимир Потапов получил главную награду RETAIL FINANCE AWARDS
ВТБ Лизинг увеличил выгоду для клиентов на приобретение в лизинг Mercedes-Benz VITO и Sprinter
ВТБ начинает работу по дальневосточной ипотеке
ВТБ запустил новый биржевой фонд для инвестиций в российские еврооблигации
Клиенты ВТБ Пенсионный фонд на 50% увеличили количество онлайн-взносов
В Вязниковском районе в аварии погибли двое человек
Ранее судимый муромлянин угнал автомобиль
Жители Владимирской области устроили флешмоб у Белого дома
Владимирец предложил полицейскому взятку в размере 5 тысяч рублей
На остановке "Улица Полины Осипенко" бездомные собаки покусали бабушку
При пожаре в общаге на Добросельской пострадал мужчина
За изготовление огнестрела камешковец получил реальный срок
Под Владимиром пенсионера переехали два автомобиля
Новый главврач ОКБ Игорь Бондаренко не планирует менять команду
На пожаре в многоквартирном доме во Владимире спасли 14 человек, в том числе 3 детей
За 4 месяца во Владимире поймали больше 100 бездомных собак
В ночь на 15 декабря во Владимирской области ограничат движение транспорта
В Петушинском районе тушили пожар в частном доме
Владимирская область попала в ТОП-5 регионов с острой нехваткой медиков
Губернатор прокомментировал внезапный отпуск врио вице-губернатора Александра Байера
«ЭнергосбыТ Плюс» напомнил должникам Гусь-Хрустального, как оплатить счета за электроэнергию
Сегодня исполнилось 115 лет со дня рождения выдающегося владимирского специалиста по древнерусской архитектуре Николая Воронина
Во Владимирской области тарифы на услуги ЖКХ вырастут только летом
Вице-губернатор Александр Байер ушел в отпуск до конца года