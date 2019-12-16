Клиенты ВТБ Пенсионный фонд на 50% увеличили количество онлайн-взносов

СЕГОДНЯ 09:48 2019-12-16T09:48:00+03:00

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По итогам десяти месяцев 2019 года количество онлайн-взносов клиентов ВТБ Пенсионный фонд, совершенных на официальном сайте фонда, увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 50% и превысило 2,5 тысячи. Сумма онлайн-взносов выросла на 35% и достигла 11 млн рублей.

Сервис позволяет гражданам самостоятельно создавать пенсионный капитал - дополнительную пенсию, независимо от государственной. На сайте можно заключить договор в режиме онлайн и сразу же провести взнос. Также реализована возможность подключения автоматических платежей. Интегрированный в сервис пенсионный калькулятор позволяет рассчитать размер комфортной суммы и определить целевой показатель объема средств, исходя из выбранный величины будущей негосударственной пенсии.

«Ежегодно мы развиваем инновационные сервисы и внедряем передовые технологии в нашу работу. Согласно стратегии, к 2023 году мы планируем перевести 100% сервисов для физических лиц в онлайн-каналы и обеспечить максимальную доступность продуктов без визита в отделение. Также мы работаем над тем, чтобы обеспечить дистанционное управление на всех этапах клиентского пути», – прокомментировала Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд.

ВТБ Пенсионный фонд является одним из лидеров рынка пенсионного страхования. По итогам десяти месяцев 2019 года активы НПФ ВТБ выросли на 26% и превысили 252 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU