Вице-губернатор Александр Байер ушел в отпуск до конца года

СЕГОДНЯ 14:47 2019-12-13T14:47:27+03:00

Это случилось после того, как ЗС не согласовало его кандидатуру на посту заместителя губернатора

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Врио вице-губернатора по ЖКХ Владимирской области Александр Байер ушел в отпуск до конца календарного года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Владимирской области. При этом, куратор областного ЖКХ отправился на отдых сразу же после того, как Законодательное Собрание региона отказалось согласовать его кандидатуру на этом посту. Депутаты решили дождаться результатов мусорной реформы во Владимирской области.

При этом ряд источников считает, что Байер после отпуска не вернется на работу во Владимирской области.

Отметим, ЗС также не согласовало кандидатуру врио вице-губернатора Максима Брусенцова. Ранее из администрации Владимирской области уволилась врио вице-губернатор по социальной политике Марина Чекунова.

ИСТОЧНИК KP.RU