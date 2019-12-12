2019-12-12T10:13:24+03:00
Общество

В ночь на пятницу, 13-е, на Пекинке у «Тандема» ограничат движение

Там будут устанавливать надземный переход
Вероника ПАНИНА
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Сбылась мечта половины Владимира - у «Тандема» появится безопасный надземный переход. До сих пор там не было даже светофора, и многочисленным посетителям торгового комплекса, которые шли на остановку на Пекинке, приходилось перебегать федеральную трассу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В связи с запланированными работами по монтажу надземного перехода ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород сообщает, что в ночь с 12 на 13 декабря на федеральной трассе М-7 в районе «Тандема» будут введены временные ограничения движения. Для безопасности при проведении основных работ с 23:00 до 1:40 будет ограничена скорость движения до 50 километров в час. А с полуночи до 0 часов 40 минут движение транспорта по данному участку будет временно приостановлено.

Всего до конца 2019 года на трассе М-7 «Волга» в черте города Владимира будет установлено 6 дополнительных модульных надземных переходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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