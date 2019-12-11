2019-12-11T17:39:14+03:00
Происшествия

Владимирец упал в котлован, оставленный строителями, и погиб

Мужчина не смог выбраться и замерз
Ирина Мальцева
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Фото предоставлено СУ СК по Владимирской областиФото предоставлено СУ СК по Владимирской области
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В августе работники компании, ремонтировавшие газопровод на трассе М-7 в районе торгового центра, вырыли огромный котлован, длиной одиннадцать метров, шириной около девяти метров и глубиной больше двух человеческих ростов – четыре метра. Но при этом никаких ограждений ремонтники не поставили .хотя по закону оно должно обязательно стоять, причем высота должна его должна быть не менее 1,6 метров. В течение рабочего дня работники должны были следить, чтобы в ней не было дыр, а вечером все входы должны были обязательно запирать. Гендиректор предприятия, решив, что работы проводятся в «неоживленном» месте, где не ходит много людей, просто велел натянуть вокруг котлована сетку из полиэтилена и специальной ленты. А 16 сентября сорокаоднолетний владимирец свалился в котлован, в котлован, не смог выбраться из глубокой ямы и замерз насмерть. Генеральный директор подмосковной строительной фирмы, подозреваемый в нарушении правил безопасности при проведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека, пока шло следствие, раскаялся. Он искренне извинился перед родными погибшего и в качестве компенсации выплатил им полмиллиона рублей. Сейчас по ходатайству следователя Октябрьский районный суд прекратил уголовное преследование в отношении руководителя фирмы. Он отделался судебным штрафов и отдаст еще десять тысяч рублей.

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Фото предоставлено СУ СК по Владимирской области

Фото предоставлено СУ СК по Владимирской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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