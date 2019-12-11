Кандидатуру врио вице-губернатора Александра Байера в ЗС Владимирской области будут согласовывать в следующем году

СЕГОДНЯ 16:45 2019-12-11T16:45:54+03:00

Для того, что принять это решение, депутатам снова пришлось прерываться

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11 декабря в Законодательном Собрании Владимирской области проходила процедура согласования кандидатур на посты вице-губернаторов региональной администрации. Последним перед депутатами отчитывался врио заместителя губернатора Владимирской области по ЖКХ Александр Байер, согласование его кандидатуры депутаты решили перенести на следующий год. При этом, как и в случае с Максимом Брусенцовым, депутаты попросили перерыв, чтобы решить внутрифракционно, как голосовать.

Отметим, ранее депутатами ЗС были согласованы кандидатуры вице-губернатора по развитию информационного общества Аркадия Боцан-Харченко и заместителя губернатора по внутренней политике Игоря Моховикова.

Александр Байер родился в 1971 году. С 1998 по 2003 год - начальник финансового управления МУП ПО "Водоканал" (Ростов-на-Дону). В 2003 году занял должность исполнительного директора, а затем руководителя Дирекции по водоснабжению и водоотведению ОАО "Российские коммунальные системы" в Москве. С 2006 года работал в корпорации "Баркли" (Москва) в должности финансового директора, а затем в должности председателя правления.

С февраля 2011 года - генеральный директор ОАО "Нижегородский водоканал".

В октябре 2014 года назначен министром жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области.

В июле 2015 года Александр Байер был назначен на должность замгубернатора Нижегородской области. Во Владимирской области работает с 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU