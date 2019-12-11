Законодательное собрание Владимирской области согласовало кандидатуру вице-губернатора Игоря Моховикова

СЕГОДНЯ 15:26 2019-12-11T15:26:25+03:00

За него проголосовали 23 депутата

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11 декабря депутаты Законодательного Собрания Владимирской области согласовали кандидатуру вице-губернатора по внутренней политике Игоря Моховикова. За него проголосовали 23 депутата.

Отметим, ранее ЗС Владимирской области согласовало кандидатуру вице-губернатора Аркадия Боцан-Харченко и отклонило кандидатуру Максима Брусенцова.

Напомним, сегодня ЗС также рассмотрит кандидатуру врио вице-губернатора Александра Байера.

Отметим, что Игорь Моховиков - член партии ЛДПР. Однако, вице-губернатор заявил, что не занимается вопросами партийного строительства во Владимирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU