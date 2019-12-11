2019-12-11T15:11:52+03:00
Происшествия

Во Владимире 57-летний педофил признал вину и рассказал об обстоятельствах преступления

Он схватил девочку на улице и привел к себе домой. Девочка сумела выбраться
Валерия ПРОНИНА
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..Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета
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В рамках расследования уголовного дела по обвинению 57-летнего владимирца следователь СК провел проверку показаний на месте преступления.

По данным Следственного комитета, 5 ноября 2019 года нетрезвый мужчина догнал на улице города девочку, схватил ее и привел к себе в квартиру, где начал совершать развратные действия. В это время в квартире зазвонил домофон, мужчина испугался и пошел к нему. Девочка успела выбежать из квартиры. В тот же день 57-летнего владимирца задержали.

Обвиняемый признал вину и рассказал об обстоятельствах преступления. Сейчас его заключили под стражу. Следственный комитет просит обратить внимание на фотографию мужчины. Если вы узнали человека, от действий которого пострадал ваш ребенок, позвоните по телефону 8 (4922) 47-29-37 – отдел криминалистики следственного управления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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