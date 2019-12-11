2019-12-11T14:19:53+03:00
Политика

ЗС Владимирской области не согласовало кандидатуру врио вице-губернатора Максима Брусенцова

Против него проголосовали 20 депутатов
Алексей СУХОВСергей МОРКОВКИН
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11 декабря Законодательное Собрание Владимирской области отклонило кандидатуру врио вице-губернатора по промышленной политике Максима Бруснецова. Куратор региональной промышленности продолжит работать с приставкой врио.

Отметим, что для принятия решения по кандидатуре Бруснецова представителям крупнейшей фракции "Единая Россия" в ЗС потребовалось провести экстренное 15-минутное заседание, чтобы принять решение, как голосовать. В итоге против Бруснецова проголосовали 20 депутатов.

Ранее была согласована кандидатура вице-губернатора по развитию информационного общества Аркадия Боцан-Харченко. Также, сегодня депутатам предстоит решить, как быть с врио вице-губернаторами Игорем Моховиковым и Александром Байером.

Максим Брусенцов родился в 1980 году в Москве. Закончил Тверское Суворовское военное училище и Ярославский филиал Военного финансово-экономического университета по специальности «финансы и кредит», имеет учёную степень кандидата экономических наук. После службы в Вооруженных Силах Российской Федерации работал в промышленных, строительных, коммерческих организациях и инвестиционных компаниях в Москве и Тюмени, в том числе на руководящих должностях. Последнее место работы перед назначением в администрации Владимирской области – руководитель ФГУП «Управление промышленных предприятий при Федеральном агентстве специального строительства».

ИСТОЧНИК KP.RU

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