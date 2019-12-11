Фракция "Единая Россия" проведет экстренное собрание по вопросу кандидатуры врио вице-губернатора Максима Брусенцова

СЕГОДНЯ 13:42 2019-12-11T14:19:14+03:00

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11 декабря в Законодательном Собрании Владимирской области проходит заседание, на котором обсуждаются кандидатуры четырех кандидатов на должности заместителей губернатора региона. На данный момент согласована кандидатура вице-губернатора по развитию информационного общества Аркадия Боцан-Харченко. Следующим в списке значится куратор региональной промышленности Максим Брусенцов. Чтобы определиться со своей позицией по его кандидатуре крупнейшей фракции ЗС "Единая Россия" понадобилось провести экстренное заседание, чтобы решить, как голосовать.

Отметим, перед тем, как назначить экстренное заседание, которое продлится 15 минут, представители фракции "Единая Россия" предлагали перенести рассмотрение кандидатуры Максима Брусенцова на другой день. Однако представители других фракций выразили желание рассмотреть вопрос на назначении Брусенцова уже сегодня.

Максим Брусенцов родился в 1980 году в Москве. Закончил Тверское Суворовское военное училище и Ярославский филиал Военного финансово-экономического университета по специальности «финансы и кредит», имеет учёную степень кандидата экономических наук. После службы в Вооруженных Силах Российской Федерации работал в промышленных, строительных, коммерческих организациях и инвестиционных компаниях в Москве и Тюмени, в том числе на руководящих должностях. Последнее место работы перед назначением в администрации Владимирской области – руководитель ФГУП «Управление промышленных предприятий при Федеральном агентстве специального строительства».

ИСТОЧНИК KP.RU