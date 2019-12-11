2019-12-11T13:37:52+03:00
Происшествия

Водитель, сбивший сотрудника ГИБДД, отделался штрафом в 70 тысяч рублей

Изначально сумма была больше - 180 тысяч рублей
Елена Масленникова
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9 февраля 2019 года мужчина, двигаясь на своем автомобиле по федеральной трассе М7, несколько раз нарушил ПДД. Его стали преследовать сотрудники полиции, но владелец иномарки не остановился. Тогда правоохранители перекрыли водителю дорогу в районе поста ГИБДД. Но тот, желая скрыться, наехал на сотрудника Госавтоинспекции. Ездока все-таки задержали и арестовали. За применение насилия в отношении представителя власти, суд назначил владимирцу наказание в виде штрафа в размере 180 тысяч рублей, но учитывая, что он какое-то время находился под стражей, эту сумму уменьшили до 70 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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