2019-12-11T12:10:29+03:00
Политика

Депутаты ЗС Владимирской области согласовали кандидатуру вице-губернатора Аркадия Боцан-Харченко

За него проголосовали 26 народных избранников
Сергей МОРКОВКИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

11 декабря депутаты Законодательного Собрания Владимирской области утвердили кандидатуру Аркадия Боцан-Харченков на посту вице-губернатора по развитию информационного общества назначен Аркадий Боцан-Харченко. За его кандидатуру проголосовали 26 депутатов. Отметим, сегодня же на согласование ЗС вынесены кандидатуры врио вице-губернаторов Максима Брусенцова, Игоря Моховикова и Александра Байера.

Аркадий Боцан-Харченко родился 9 февраля 1984 года. Его отец был чрезвычайным и полномочным послом РФ в Боснии и Герцеговине, ныне - директор Четвёртого Европейского департамента МИД России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во Владимире 57-летний педофил признал вину и рассказал об обстоятельствах преступления
ЗС Владимирской области не согласовало кандидатуру врио вице-губернатора Максима Брусенцова
Фракция "Единая Россия" проведет экстренное собрание по вопросу кандидатуры врио вице-губернатора Максима Брусенцова
Муромлянин убил приятеля деревянным стулом
Водитель, сбивший сотрудника ГИБДД, отделался штрафом в 70 тысяч рублей
Фермер из Собинского района хотел получить деньги за «мертвые души»
Определены победители онлайн-чемпионата «Изучи интернет — управляй им!»
«Владимирская Рождественская ярмарка» переехала с Соборной площади на улицу Георгиевскую
Александровские «управляшки» оштрафованы за недобросовестную подготовку к отопсезону
Family office ВТБ признан лучшим в России
На Южном объезде из-за аварии на трассе ввели реверсивное движение
Власти Владимирской области определили, каким врачам будут выплачивать по 2 миллиона рублей
4G появится на каждой вышке