Депутаты ЗС Владимирской области согласовали кандидатуру вице-губернатора Аркадия Боцан-Харченко
11 декабря депутаты Законодательного Собрания Владимирской области утвердили кандидатуру Аркадия Боцан-Харченков на посту вице-губернатора по развитию информационного общества назначен Аркадий Боцан-Харченко. За его кандидатуру проголосовали 26 депутатов. Отметим, сегодня же на согласование ЗС вынесены кандидатуры врио вице-губернаторов Максима Брусенцова, Игоря Моховикова и Александра Байера.
Аркадий Боцан-Харченко родился 9 февраля 1984 года. Его отец был чрезвычайным и полномочным послом РФ в Боснии и Герцеговине, ныне - директор Четвёртого Европейского департамента МИД России.
ИСТОЧНИК KP.RU