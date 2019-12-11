Депутаты ЗС Владимирской области согласовали кандидатуру вице-губернатора Аркадия Боцан-Харченко

СЕГОДНЯ 12:10 2019-12-11T12:10:29+03:00

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11 декабря депутаты Законодательного Собрания Владимирской области утвердили кандидатуру Аркадия Боцан-Харченков на посту вице-губернатора по развитию информационного общества назначен Аркадий Боцан-Харченко. За его кандидатуру проголосовали 26 депутатов. Отметим, сегодня же на согласование ЗС вынесены кандидатуры врио вице-губернаторов Максима Брусенцова, Игоря Моховикова и Александра Байера.

Аркадий Боцан-Харченко родился 9 февраля 1984 года. Его отец был чрезвычайным и полномочным послом РФ в Боснии и Герцеговине, ныне - директор Четвёртого Европейского департамента МИД России.

ИСТОЧНИК KP.RU