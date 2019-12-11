«Владимирская Рождественская ярмарка» переехала с Соборной площади на улицу Георгиевскую

СЕГОДНЯ 09:17 2019-12-11T09:17:16+03:00

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В этом году Рождественскую ярмарку переносят с Соборной площади на улицу Георгиевскую. До 15 декабря муниципальные службы Владимира завершат украшение улиц и площадей города световыми инсталляциями, а в 20-х числах декабря - монтаж торговых и развлекательных объектов традиционной «Владимирской Рождественской ярмарки».

Центральную сценическую площадку ярмарки и торговые ряды установят на «Шалопаевке», рядом с бронзовой фигурой одноименного героя, где когда-то находился один из городских рынков. Праздничные инсталляции, детские аттракционы, «офис почты Деда Мороза» и домики-шале с разными вкусностями разместят также на смотровой площадке у кузницы Бородиных. Ближе к Спасскому холму поставят световые ростовые фигуры.

Праздничное открытие Рождественской ярмарки на улице Георгиевской состоится 27 декабря в 18.00. Ярмарка будет работать до 8 января, но если потребуется продолжение, мэрия продлит ее работу. «Владимирская Рождественская ярмарка» вошла в топ-10 самых популярных новогодних и рождественских праздников и ярмарок России, запланированных на декабрь 2019 - январь 2020 годов. Рейтинг составлен федеральным порталом «ТурСтат».

А на Соборной площади владимирцы могут посмотреть на красавицу-елку и прийти 28 декабря на открытие городского катка на Пушкинском бульваре - если, конечно, позволит аномально теплая декабрьская погода.

ИСТОЧНИК KP.RU