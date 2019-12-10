Александровские «управляшки» оштрафованы за недобросовестную подготовку к отопсезону

СЕГОДНЯ 18:29 2019-12-10T18:29:15+03:00

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Нарушения при подготовке к отопительному сезону были выявлены у шести управляющих компаний в городе Александрове. Таковы результаты совместной проверки прокуратуры и жилищной инспекции. В список недобросовестных «управляшек» вошли: ООО «РСК», ООО «Потенциал», ООО «Перспектива», ООО «ЖКО», ООО «УК «Содружество С» и ООО «НУК». В чем именно провинились эти УО неизвестно. На сайте прокуратуры сказано, что в ходе проверок были обнаружены многочисленные нарушения разного характера. Все шесть организаций получили предписания. Троих виновных привлекли к дисциплинарной ответственности. Пятерых должностных лиц - к административной. Последним придется выплатить штрафы на общую сумму 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU