На Южном объезде из-за аварии на трассе ввели реверсивное движение

СЕГОДНЯ 17:11 2019-12-10T17:11:10+03:00

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ФКУ Упрадор "Москва - Нижний Новгород" сообщает, что на Южном объезде города Владимира введен реверсивный режим из-за ДТП,

Речь идет о 182 километре трассы М-7 "Волга". 10 декабря ориентировочно в 14.30 здесь произошло ДТП. Обрушилась часть конструкции дороги. К счастью, никто не пострадал, но движение сократили до половины полос и ввели реверсивный режим. Объехать место происшествия можно через Владимир.

На месте ДТП работают ГИБДД и дорожные службы ФКУ Упрадор "Москва – Нижний Новгород". Об открытии трассы будет сообщено дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU