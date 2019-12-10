Власти Владимирской области определили, каким врачам будут выплачивать по 2 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 16:41 2019-12-10T16:41:03+03:00

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Губернатор Владимир Сипягин утвердил порядок предоставления единовременных компенсационных выплат в 2020 году в размере 2 миллионов рублей городским врачам первичного звена. Напомним, со следующего года врачи при трудоустройстве в больницы городов с населением свыше 50 тысяч человек, где не действует программа "Земский доктор", будут получать единовременную компенсацию в размере 2 млн рублей.

Утверждённый порядок детализировал условия предоставления выплат. Для этого медработнику необходимо отработать не менее 10 лет со дня заключения трудового договора с медицинской организацией. В случае нарушения условий договора врач вынужден будет возвратить в областной бюджет часть компенсации пропорционально неотработанному времени.

Новая мера соцподдержки будет предоставляться участковым врачам-терапевтам и педиатрам, а также врачам общей практики (семейным врачам) в возрасте до 50 лет. Данная мера соцподдержки пока будет действовать в течение 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU