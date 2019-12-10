Инспекторы ГИБДД проверят, пристегивают ли родители своих детей

СЕГОДНЯ 14:29 2019-12-10T14:29:22+03:00

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Утром 11 декабря вблизи школ и детских садов областного центра водителей будут встречать инспекторы ГИБДД и члены общественной организации «Совет отцов». Мероприятие пройдет в рамках областной пропагандисткой кампании «Родительский патруль».

Госавтоинспекция напоминает, что перевозка детей в возрасте младше 7 лет допускается только в детских удерживающих устройствах. Перевозить детей с 7 до 12 лет на заднем пассажирском сидении можно как с использованием детских удерживающих устройств, так и с использованием штатных ремней безопасности. Перевозка детей в возрасте до 12 лет на переднем пассажирском сиденье легкового автомобиля должна осуществляться только с использованием детских удерживающих устройств.

За нарушение требований к перевозке детей предусмотрен административный штраф в размере 3000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU