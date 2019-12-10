Покровчане украли из сетевых магазинов 200 бутылок пива

СЕГОДНЯ 14:22 2019-12-10T14:22:44+03:00

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Молодые похитители промышляли на территории города Покрова. Они обворовывали дома жителей и местные магазины. По данным оперативников, молодые люди причастны к 16 кражам. За пять месяцев этого года четверо «смельчаков» похитили несколько велосипедов, электроинструменты, бытовую технику, мобильные телефоны, скутер и даже 200 бутылок пива. Ущерб от их злодеяний получился значительным, более чем на 300 тысяч рублей. Правоохранители шайку задержали. Молодые воришки признались,что похищенное имущество продавали, а деньги тратили. Теперь им всем может грозить реальный срок до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU