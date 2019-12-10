Во владимирских школах и больницах обнаружили опасную крупу

СЕГОДНЯ 14:02 2019-12-10T14:02:03+03:00

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Надзорное ведомство за 11 месяцев 2019 года провело 19 плановых проверок в госучреждениях и частных компаниях, которые закупают и поставляют крупы. В 12 бюджетных организациях соцсферы и образования, а также у 2 поставщиков ( МУП «Мелкий ОПТ» и ООО «Дилэкс») сотрудники управления Россельхознадзора нашли ряд нарушений. Овсянка была с истекшим сроком годности, а в манке, пшене, овсяных хлопьях и ячневой крупе нашли опасные для здоровья металломагнитные примеси. В итоге из оборота было изъято около 4,4 тонн небезопасной крупы. Надзорный орган выдал 6 предписаний и привлек к административной ответственности некоторых юрлиц.

ИСТОЧНИК KP.RU