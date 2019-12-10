2019-12-10T13:46:03+03:00
Общество

Юных владимирцев просят сочинить стихи о зиме

Автора лучшего стихотворения ждет подарок
Алексей СУХОВ
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Новый год — не только самое волшебное время в году, но и одно из самых творческих. Снегурочка в этом году решила не оставаться в стороне от праздничного креатива.

Как любимая внучка, она хорошо знает, насколько дедушка Мороз любит детские стихи! Чтобы порадовать дедушку, Снегурочка просит всех ребят города Владимира сочинить свой собственный стих о зиме, оформить его и принести в один из ящиков «Почты деда Мороза»:

у ёлки на Соборной площади, у ёлки на площади Победы,в Светящемся шаре на большой смотровой площадке на ул.Георгиевской.

Юные авторы, чьи стихи особенно понравятся Деду Морозу, получат чудесные подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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