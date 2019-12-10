2019-12-10T13:38:52+03:00
Спорт

Муромский лыжник завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира в Норвегии

Иван Якимушкин финишировал в группе лидеров, преодолев дистанцию за 22 минуты 39 секунд.
Алексей СУХОВ
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На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Лиллехаммере сборная России взяла первое и второе место.

В эстафетной гонке 4 по 7,5 км участвовали две наши команды. В команде победителей уроженец Мурома Иван Якимушкин. Вместе с Евгением Беловым, Ильей Порошкиным и Сергеем Устюговым он преодолел дистанцию с результатом 1 час 26 минут 46,8 секунды.

Сейчас на официальных соревнованиях Иван Якимушкин выступает за Тюмень. Но начинал свою карьеру 23-летний спортсмен в 33 регионе. В 2016 году спортсмен стал победителем чемпионата мира среди юниоров и молодёжи. В том же году стал «Спортсменом года» в городе Муроме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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