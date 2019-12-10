Спортсмены Владимирской области выиграли две медали чемпионата ЦФО по пауэрлифтингу

СЕГОДНЯ 13:26 2019-12-10T13:26:14+03:00

Они привезли золото и бронзу

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Василий Митрофанов и Денис Стольников, представлявшие Владимирскую область на чемпионате ЦФО России по классическому пауэрлифтингу в Брянске с 4 по 9 декабря, выиграли на соревнованиях бронзовую и золотую медали соответственно.

Митрофанов, выступавший в весовой категории «До 120 кг», показал результат 760 кг и выполнил норматив на звание «Мастер спорта России» (МС).

Результат 17-летнего Стольникова, выступавшего в открытой возрастной категории в весе до 66 кг, - 540 кг. Денис также выполнил норматив МС.

Третий спортсмен из Владимирской области, выступавший на чемпионате ЦФО, Алексей Прибыльнов занял пятое место в весовой категории «До 74 кг» с результатом 560 кг. Прибыльнов, как и предыдущие два спортсмена, выполнил норматив МС.

В чемпионате участвовали около 300 спортсменов. Соревнования являлись отборочными на чемпионат России, который пройдет в марте 2020 года в городе Архангельске. На предстоящий турнир от Владимирской области отобрался Денис Стольников.

ИСТОЧНИК KP.RU