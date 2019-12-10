2019-12-10T12:08:42+03:00
Происшествия

Пьяный ковровчанин сломал челюсть незнакомцу

Он расправился с первым встречным, не давшим ему закурить
Ирина Мальцева
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Ковровский городской суд вынес приговор жителю города оружейников, обвиняемом в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. В середине сентября прошлого года выпивший ковровчанин шатался по улице Социалистической, где потребовал у незнакомца сигарету, а не получив желаемое, напал на него. Он схватил прохожего за одежду, потянул на себя и ударил коленом в челюсть. В результате горожанин получил открытый двухсторонний перелом челюсти со смещением, лечить который ему пришлось больше месяца. Свою вину нападавший в суде не признал, а пострадавший ковровчанин потребовал взыскать с него моральный ущерб – сто тысяч рублей. В начале декабря суд назначил коврочанину наказание – два года условно с испытательным сроком два с половиной года. Кроме того, ему предстоит выплатить потерпевшему 90 тысяч рублей в качестве компенсации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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