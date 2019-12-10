2019-12-10T11:51:55+03:00
Общество

Больше всего ОРВИ болеют во Владимире, Коврове и Муроме

Но гриппа в области по-прежнему нет
Ирина Мальцева
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В регионе продолжается эпидемия ОРВИ эпидпорог превышен на 9,2%. За последнюю неделю к врачам с симптомами простуды обратилось 10 333 человек, среди которых 6 805 детей. Выше среднего уровень заболеваемости в областном центре, Ковровском и Муромском районах. Во Владимире за неделю к врачам пришли 3 320 горожан, в том числе 1 905 детей. Это выше эпидемического порога на 0,4%. Гриппом в регионе пока никто не заболел, а значит, можно еще успеть сделать прививку. Во Владимирскую область поступила партия «вакцины против гриппа «Ультрикс-Квадри», защищающая от четырех вирусов гриппа. Как сообщают в управлении Роспотребнадзора по Владимирской области, осложнений после этой прививки ни у кого в регионе не зарегистрировано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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