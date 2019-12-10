Во Владимирском технопарке «Кванториум-33» пройдут отборочные состязания по робототехнике
12 и 13 декабря во владимирском детском технопарке «Кванториум-33» пройдет региональный этап отборочного фестиваля робототехники «РобоФест-Владимир 2020». В соревнованиях примут участие ученики «робоквантумов» от 5 до 17 лет со всей области, проявившие себя в занятиях робототехникой - так как система работает сравнительно недавно, муниципальный отборочный этап не проводился.
Cоревнования пройдут по семи номинациям в зависимости от возраста участников:
Lego – для обучающихся 2-6 классов;
Open - для обучающихся 3-8 классов (на эти две номинации подали заявки около 100 участников);
КвантоСтарт – соревнования для детей 5-8 лет (подали заявки 37 участников);
Олимпиада Scratch – первая региональная олимпиада по программированию на языке Scratch для детей 6-10 лет (подали заявки 28 участников);
РобоКарусель – региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по физике «Робофест-2020» для учащихся 10-11 классов (подали заявки 21 участник);
РобоСтарт – региональные соревнования для учащихся пилотных школ Владимирской области, реализующих образовательные программы по робототехнике (подали заявки свыше 20 школ);
Робостанция Поколения М – региональный конкурс творческих инженерных проектов для учащихся 3-8 классов, организатор - компания МТС (подали заявки 11 участников).
Победители и призеры регионального этапа соревнований поедут на всероссийский «РобоФест-2020», который пройдет в Москве в марте.
ИСТОЧНИК KP.RU