2019-12-10T11:16:26+03:00
Общество

Во Владимирском технопарке «Кванториум-33» пройдут отборочные состязания по робототехнике

Победители станут участниками всероссийского фестиваля в Москве
Анна ДЕКТЯРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

12 и 13 декабря во владимирском детском технопарке «Кванториум-33» пройдет региональный этап отборочного фестиваля робототехники «РобоФест-Владимир 2020». В соревнованиях примут участие ученики «робоквантумов» от 5 до 17 лет со всей области, проявившие себя в занятиях робототехникой - так как система работает сравнительно недавно, муниципальный отборочный этап не проводился.

Cоревнования пройдут по семи номинациям в зависимости от возраста участников:

Lego – для обучающихся 2-6 классов;

Open - для обучающихся 3-8 классов (на эти две номинации подали заявки около 100 участников);

КвантоСтарт – соревнования для детей 5-8 лет (подали заявки 37 участников);

Олимпиада Scratch – первая региональная олимпиада по программированию на языке Scratch для детей 6-10 лет (подали заявки 28 участников);

РобоКарусель – региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по физике «Робофест-2020» для учащихся 10-11 классов (подали заявки 21 участник);

РобоСтарт – региональные соревнования для учащихся пилотных школ Владимирской области, реализующих образовательные программы по робототехнике (подали заявки свыше 20 школ);

Робостанция Поколения М – региональный конкурс творческих инженерных проектов для учащихся 3-8 классов, организатор - компания МТС (подали заявки 11 участников).

Победители и призеры регионального этапа соревнований поедут на всероссийский «РобоФест-2020», который пройдет в Москве в марте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24