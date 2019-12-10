Во Владимирском технопарке «Кванториум-33» пройдут отборочные состязания по робототехнике

СЕГОДНЯ 11:16 2019-12-10T11:16:26+03:00

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12 и 13 декабря во владимирском детском технопарке «Кванториум-33» пройдет региональный этап отборочного фестиваля робототехники «РобоФест-Владимир 2020». В соревнованиях примут участие ученики «робоквантумов» от 5 до 17 лет со всей области, проявившие себя в занятиях робототехникой - так как система работает сравнительно недавно, муниципальный отборочный этап не проводился.

Cоревнования пройдут по семи номинациям в зависимости от возраста участников:

Lego – для обучающихся 2-6 классов;

Open - для обучающихся 3-8 классов (на эти две номинации подали заявки около 100 участников);

КвантоСтарт – соревнования для детей 5-8 лет (подали заявки 37 участников);

Олимпиада Scratch – первая региональная олимпиада по программированию на языке Scratch для детей 6-10 лет (подали заявки 28 участников);

РобоКарусель – региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по физике «Робофест-2020» для учащихся 10-11 классов (подали заявки 21 участник);

РобоСтарт – региональные соревнования для учащихся пилотных школ Владимирской области, реализующих образовательные программы по робототехнике (подали заявки свыше 20 школ);

Робостанция Поколения М – региональный конкурс творческих инженерных проектов для учащихся 3-8 классов, организатор - компания МТС (подали заявки 11 участников).

Победители и призеры регионального этапа соревнований поедут на всероссийский «РобоФест-2020», который пройдет в Москве в марте.

ИСТОЧНИК KP.RU