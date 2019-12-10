Во Владимирской области появился новый врио заместителя губернатора

СЕГОДНЯ 10:35 2019-12-10T10:35:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Новый врио заместителя губернатора возглавил представительство администрации Владимирской области при Правительстве Российской Федерации. Исполнять свои обязанности он начал с сегодняшнего дня, с 10 декабря. Соответствующий указ уже подписал глава региона. Пятидесятичетырехлетний Михаил Коротаев окончил два столичных вуза – в 2001 Московский госинститут экономики и культуры и в 2003 году Московский госуниверситет экономики, статистики и информатики. В разные годы работал в представительстве Республики Башкортостан при Президенте РФ, в Министерстве РФ по развитию Дальнего Востока, председателем комитета по труду и занятости населения администрации Московской области, заместителем Губернатора и председателя Правительства Орловской области и советником Губернатора Владимирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU