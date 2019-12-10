На должность главного врача родильного дома №2 во Владимире назначен Сергей Телегин

СЕГОДНЯ 09:59 2019-12-10T09:59:26+03:00

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С 9 декабря 2019 года приказом департамента здравоохранения главным врачом родильного дома №2 города Владимира назначен Сергей Евгеньевич Телегин.

Новый руководитель – выпускник Ивановской государственной медицинской академии (специальность "лечебное дело"). В 2009 году окончил клиническую ординатуру по специальности "акушерство и гинекология". Трудовой стаж в системе здравоохранения насчитывает 11 лет, из них девять лет – в родильном доме №2 города Владимира. Сергей Телегин прошел путь от рядового врача-акушера-гинеколога до заместителя главного врача по медицинской части. При этом более пяти лет он являлся заведующим родовым отделением. Сергей Телегин имеет действующие сертификаты врача-акушера-гинеколога, специалиста по ультразвуковой диагностике и организатора здравоохранения.

Бывший главврач роддома Ирина Кирюхина была очень рада назначению Телегина, назвав его "родным" для учреждения. Рады этому и большинство мамочек областного центра. На форумах Телегина часто хвалят, и многие ранее пытались записываться именно к нему, чтобы следить за ходом беременности. Теперь это будет сделать сложнее.

ИСТОЧНИК KP.RU