Бывший руководитель Вязниковского предприятия не заплатил налоги

СЕГОДНЯ 17:17 2019-12-09T17:17:07+03:00

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Завершено расследование дела в отношении бывшего генерального директора ООО «Вязники Энергия», обвиняемого в сокрытие доходов, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов. Руководитель возглавлял предприятие два года, до этого декабря. Гендиректор, знал, что у общества есть задолженность по налогам, поэтому применены принудительные меры взыскания - выставлены инкассовых поручений на счета предприятия. Но несмотря на это руководитель средства, проходящие через кассу, использовал для расчетов с контрагентами. В результате не удалось взыскать два миллиона 300 тысяч рублей, за счет которых должны были взыскать недоимки в бюджет. В ходе следствия за счет денег предприятия и личных сбережений обвиняемого указанную сумму добровольно перечислили в государственную казну. Сейчас дело направлено в мировой суд, бывшему генеральному директору, вероятно, назначат судебный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU