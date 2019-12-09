2019-12-09T16:53:29+03:00
Общество

За первую неделю декабря на владимирских дорогах погибли 7 человек

Двое детей получили травмы
Елена Масленникова
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Со 2 по 8 декабря 2019 года во Владимирской области случилось 44 аварии, в которых 7 человек погибли и 53 получили травмы. Среди пострадавших двое детей.

За эту неделю было зафиксировано несколько случаев наездов на пешеходов. В Гусь-Хрустальном подобный инцидент закончился трагедией. Женщину сбил кроссовер, которая в итоге скончалась в больнице. В основном водители нарушали ПДД, выезжая на встречную полосу. В Ковровском районе в результате такого маневра хозяйка «Лексуса» спровоцировала аварию, в которой погибла сама и еще двое водителей других ТС. В Юрьев-Польском районе нетрезвый владелец отечественной «пятнашки» сбил велосипедиста, который, к счастью, остался жив. Но жители Владимирской области упорно продолжают садиться за руль «под градусом».Сотрудниками Госавтоинспекции были выявлены 67 пьяных водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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