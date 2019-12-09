Владимирским «детям войны» положена скидка в 25% на коммунальные услуги

СЕГОДНЯ 16:09 2019-12-09T16:09:57+03:00

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Во Владимире начинают выдавать удостоверения «Детям войны». Напомним, по закону Владимирской области от 4 октября 2019 года к «Детям войны» относятся граждане Российской Федерации, которым на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет.

Жителям Владимирской области, которые относятся к этой категории, устанавливаются меры социальной поддержки:

- ежемесячная денежная компенсация расходов на жилищно-коммунальные услуги в размере 25% (только тем, кто не получает льготы и компенсации по иным основаниям);

- ежегодная денежная выплата ко Дню Победы, в 2020 году в размере 1000 рублей;

- прием без очереди в организациях социального обслуживания, медицинских учреждениях, учреждениях культуры.

Отделы социальной защиты населения будут выдавать удостоверения установленного образца указанной категории граждан.

Телефоны для справок: 54-46-30 (Ленинский ОСЗН), 35-33-44 (Октябрьский ОСЗН), 21-00-21 (Фрунзенский ОСЗН).

ИСТОЧНИК KP.RU