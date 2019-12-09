2019-12-09T14:58:16+03:00
Происшествия

Вязниковцы похитили инструменты со стройки

Мужчины утащили добра на 17 с лишним тысяч рублей
Ирина Мальцева
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Два приятеля, сорока и сорока четырех лет, знали, что на одной из улиц райцентра строится дом, а инструменты хранятся в сарае рядом ,который не запирается. Выпив, безработные приятели залезли на стройку и утащили электрическую дрель, циркулярную пилу, шуруповерт и прочие инструменты, а потом сбежали. Пятидесятилетний хозяин, обнаружив исчезновение инструментов, обратился в полицию. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, оперативники сумели отыскать похищенные инструменты и вернули их владельцу, а приятелям предстоит отправиться на скамью подсудимых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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