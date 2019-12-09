Ковровчанин обчистил автомобиль
Двадцатишестилетний горожанин позарился на телефон
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Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, в полицию обратился обнаруживший пропажу хозяин авто. Как выяснилось, он оставил машину незапертой, а проходивший мимо молодой житель города оружейников воспользовался этой возможностью, залез внутрь, похитил оставленный сотовый телефон и убежал. Полиция отыскала подозреваемого, а у него дома нашелся и похищенный телефон. Теперь молодому человеку предстоит ответить за кражу в суде.
ИСТОЧНИК KP.RU