Единая диспетчерская служба «Скорой помощи» во Владимирской области будет создаваться два года

СЕГОДНЯ 13:03 2019-12-09T13:03:17+03:00

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На прошлой неделе в департаменте здравоохранения Владимирской области прошло совещание по развитию службы скорой помощи. Там было заявлено, что планы по созданию Единой диспетчерской службы скорой медицинской помощи рассчитаны до конца 2021 года. После этого все станции и отделения скорой медицинской помощи региона будут объединены в общую структуру. И на вызов будет выезжать та бригада «скорой», которая находится ближе, независимо от территориальной принадлежности, а не как сейчас, когда машина из райцентра может ехать до деревни 2-3 часа, хотя из другого района было бы гораздо быстрее. Будет введен круглосуточный прием звонков единой диспетчерской службой по телефонам 03 и 112.

Главный врач станции скорой медицинской помощи Владимира Сергей Кулибаба сообщил, что здание на улице Гастелло, 15 во Владимире, где будет размещена областная диспетчерская служба, уже передано службе «скорой» в безвозмездное пользование. Здесь запланирован ремонт, проведены торги на разработку проектно-сметной документации.

Кроме того, Сергей Кулибаба рассказал, как обстоят дела со строительством подстанции скорой помощи в микрорайоне 8-ЮЗ города Владимира. Там уже выделен земельный участок, разработана проектно-сметная документация на строительство здания. Все упирается в деньги - кто и когда выделит средства на строительство, неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU