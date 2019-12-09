2019-12-09T13:03:17+03:00
Общество

Единая диспетчерская служба «Скорой помощи» во Владимирской области будет создаваться два года

После этого на вызовы будут приезжать быстрее
Вероника ПАНИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

На прошлой неделе в департаменте здравоохранения Владимирской области прошло совещание по развитию службы скорой помощи. Там было заявлено, что планы по созданию Единой диспетчерской службы скорой медицинской помощи рассчитаны до конца 2021 года. После этого все станции и отделения скорой медицинской помощи региона будут объединены в общую структуру. И на вызов будет выезжать та бригада «скорой», которая находится ближе, независимо от территориальной принадлежности, а не как сейчас, когда машина из райцентра может ехать до деревни 2-3 часа, хотя из другого района было бы гораздо быстрее. Будет введен круглосуточный прием звонков единой диспетчерской службой по телефонам 03 и 112.

Главный врач станции скорой медицинской помощи Владимира Сергей Кулибаба сообщил, что здание на улице Гастелло, 15 во Владимире, где будет размещена областная диспетчерская служба, уже передано службе «скорой» в безвозмездное пользование. Здесь запланирован ремонт, проведены торги на разработку проектно-сметной документации.

Кроме того, Сергей Кулибаба рассказал, как обстоят дела со строительством подстанции скорой помощи в микрорайоне 8-ЮЗ города Владимира. Там уже выделен земельный участок, разработана проектно-сметная документация на строительство здания. Все упирается в деньги - кто и когда выделит средства на строительство, неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Почта России и Банк ВТБ через АО инвестируют 3 млрд рублей в оборудование для логистического центра в Новосибирске
Ковровчанин обчистил автомобиль
У жителя Александрова отобрали водительские права
«Ростелеком» сохранил лидерство на рынке услуг виртуальных мобильных операторов в сегменте B2B
Владимирец, выигравший иномарку, через суд пытался поменять приз
Несуществующая Рождественская ярмарка во Владимире попала в ТОП-10 самых интересных новогодних мероприятий страны
Во Владимир привезут выставку, посвященную находкам в донских степях
Владимирскому театру кукол исполнилось 50 лет!
В Судогодском районе полностью сгорел деревянный дом
Владимирские депутаты предлагают ввести уголовную ответственность за продажу снюсов
Ведущий "Адской кухни" Константин Ивлев выберет лучший владимирский Оливье
Семь владимирских спортсменов отобрались на чемпионат России по греко-римской борьбе
На создание набережной Клязьмы в Собинке нужен 31 миллион рублей
Губернатор встретился с инвестором "с двумя миллиардами в рюкзаке"
В Лакинске построят новую взрослую поликлинику