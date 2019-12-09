У жителя Александрова отобрали водительские права

СЕГОДНЯ 10:34 2019-12-09T10:34:41+03:00

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В 2018 году жителю города Александрова было выдано водительское удостоверение категорий «В,В1» сроком действия на 10 лет. Прокуратура в ходе проверки выяснила, что мужчина состоит на учете у нарколога с диагнозом - опийная наркомания. С таким заболеванием он не имеет права управлять транспортным средством. Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием изъять у местного жителя водительские права. Александровский суд это требование удовлетворил.

ИСТОЧНИК KP.RU