2019-12-09T10:34:41+03:00
Общество

У жителя Александрова отобрали водительские права

Мужчина скрывал, что состоит на учете у нарколога
Елена Масленникова
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В 2018 году жителю города Александрова было выдано водительское удостоверение категорий «В,В1» сроком действия на 10 лет. Прокуратура в ходе проверки выяснила, что мужчина состоит на учете у нарколога с диагнозом - опийная наркомания. С таким заболеванием он не имеет права управлять транспортным средством. Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием изъять у местного жителя водительские права. Александровский суд это требование удовлетворил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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