Владимирец, выигравший иномарку, через суд пытался поменять приз

СЕГОДНЯ 10:28 2019-12-09T10:28:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Владимира участвовал в розыгрыше одного из автомобильных салонах города и выиграл приз – автомобиль Nissan. Иномарку ему безвозмездно передали по договору, гарантийный срок тоже обозначили в документах. Пока автомобиль был на гарантии, владелец не раз обращался за ремонтом, обнаруживая в машине разные недостатки: гремящие звуки передней части автомобиля, запотевание двигателя, скрип передних сидений, деформация обивки на передних сидениях, попадание насекомых в задний левый фонарь, некорректная работа бортового компьютера. Иномарку принимали на осмотр, но никаких бумаг ему потом не выдавали. После очередного осмотра хозяину авто отказали в починке, поскольку гарантийный срок истек. Тогда он потребовал заменить автомобиль или выдать деньги, но снова получил отказ. Ремонтировать машину за свой счет владимирец не стал, а обратился в суд, заменить автомобиль на товар этой же марки и модели, взыскать с автосалона неустойку за нарушение сроков устранения недостатков; взыскать с ответчиков – салона и производителя авто - компенсацию морального вреда. По результатам экспертизы установлено, что недостатки в автомобиле относятся к производственным, а его владелец не соблюдал руководство по эксплуатации в части установленного технического обслуживания, и выявленные недостатки, в связи с этим, физически не могли быть своевременно устранены. Истец обжаловал это решение, но снова проиграл.

ИСТОЧНИК KP.RU