Несуществующая Рождественская ярмарка во Владимире попала в ТОП-10 самых интересных новогодних мероприятий страны

СЕГОДНЯ 10:25 2019-12-09T10:31:08+03:00

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Рейтинг самых интересных новогодних и рождественских мероприятий России составил туристический портал ТурСтат. В рейтинг вошли праздничные фестивали и ярмарки, которые пройдут в России в конце 2019 и начале 2020 года.

Совершенно неожиданно в рейтинг попало несуществующее отныне мероприятие - владимирская Рождественская ярмарка. В ТОП-10 самых интересных новогодних событий она оказалась на последнем, 10 месте. Также в рейтинг попали фестиваль "Путешествие в Рождество" в Москве, Рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге, Ледовый городок в Екатеринбурге, Новогодняя ярмарка на Кремлевской набережной в Казани, фестиваль "Горьковская ёлка" в Нижнем Новгороде, Новогодняя ярмарка в Ярославле, праздник "Рождественская сказка в Вологде", праздник "Новогодняя столица 2020" в Рязани и Рождественская ярмарка в Сочи.

По мнению создателей рейтинга, Рождественская ярмарка во Владимире пройдет с 20 декабря 2019 по 12 января 2020 года на Соборной площади. Очевидно, кто-то забыл им сказать, что с этого года Рождественской ярмарки во Владимире не будет - ее запретило Министерство культуры, чтобы не нарушать охранную зону Успенского и Дмитриевского соборов. Шале на Пушкинском бульваре и в парке Липки устанавливать не будут.

Какая-то новогодняя торговля будет развернута на улице Георгиевской и на площади Победы, но это не полноценная замена - там не будет каруселей, аттракционов и всего, что составляет дух Рождества на ярмарке.

ИСТОЧНИК KP.RU