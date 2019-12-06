2019-12-06T16:37:13+03:00
Спорт

Владимирские спортсменки завоевали 4 медали на первенстве и чемпионате Европы по пауэрлифтингу в Литве

Соревнования проходили с 30 ноября по 5 декабря
Валерия ПРОНИНА
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Спортсменки Владимирской области Инна Филимонова и Мария Забелина, представляющие регион на первенстве и чемпионате Европы по пауэрлифтингу в литовском городе Каунас с 30 ноября по 5 декабря 2019 года, завоевали на турнире две золотые, серебряную и бронзовую медали, сообщает департамент спорта.

Инна Филимонова стала второй в весовой категории «57 кг» с результатом 422,5 кг. Также спортсменка завоевала золотую медаль в упражнении «Присед», показав результат 172,5 кг.

Мария Забелина в весовой категории «47 кг» выиграла золотую награду среди юниорок с результатом 335,5 кг. С этим же результатом Мария стала третьей среди женщин.

Кроме того, по итогам первенства Европы сборная России стала первой в командном зачете среди девушек до 18 лет, юниорок до 23 лет и среди юниоров до 23 лет. Также спортсмены завоевали первые, вторые и третьи места в абсолютном зачете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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