Дело экс-гендиректора «Автоприбора» вернули в прокуратуру

СЕГОДНЯ 15:50 2019-12-06T15:50:31+03:00

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6 декабря Фрунзенский районный суд вынес определение: вернуть дело бывшего генерального директора завода «Автоприбор» Алексея Мельникова. Напомним, экс-руководителя уже вынесли обвинительный приговор, назначив четыре с половиной года колонии и 700 тысяч штрафа, но его отменил Владимирский областной суд, вернув дело на новое рассмотрение. Алексея Мельникова обвиняют в преднамеренном банкротстве предприятия, злоупотреблении полномочиями, мошенничестве и двух растратах в особо крупных размерах. Сам обвиняемый вину так и не признал. 6 декабря началось рассмотрение дела по второму кругу, но судья посчитал, что в обвинительном заключении имеются противоречия и неточности, которые мешают рассмотреть дело. И вернул его прокурору, несмотря на возражение гособвинителя, считавшего, что имеются лишь технические ошибки, которые можно устранить в ходе судебного следствия. Алексей Мельников останется под стражей до 5 февраля следующего года.

ИСТОЧНИК KP.RU