Ковровчанин ограбил новую знакомую у себя дома
Завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего ковровчанина. По данным УМВД по Владимирской области, летом этого года обвиняемый в магазине познакомился с женщиной. После он пригласил ее домой.
Когда новая знакомая уже ушла, мужчина увидел ее банковскую карту. Решил не возвращать, а снять с нее 9 тысяч рублей - да, женщина умудрилась сказать ему пин-код.
Дама, обнаружив пропажу, решила вернуться за картой. В момент передачи мужчина сорвал с руки женщины золотой браслет за 15 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась в полицию.
Оперативники задержали мужчину. Он сказал, что ждал женщину вновь, уже за браслетом. Но не дождался и сдал украшение в ломбард.
Уголовное дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU