Ковровчанин ограбил новую знакомую у себя дома

СЕГОДНЯ 15:42 2019-12-05T15:42:47+03:00

Сначала он снял с ее карты деньги, а потом сорвал с руки браслет

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Завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего ковровчанина. По данным УМВД по Владимирской области, летом этого года обвиняемый в магазине познакомился с женщиной. После он пригласил ее домой.

Когда новая знакомая уже ушла, мужчина увидел ее банковскую карту. Решил не возвращать, а снять с нее 9 тысяч рублей - да, женщина умудрилась сказать ему пин-код.

Дама, обнаружив пропажу, решила вернуться за картой. В момент передачи мужчина сорвал с руки женщины золотой браслет за 15 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась в полицию.

Оперативники задержали мужчину. Он сказал, что ждал женщину вновь, уже за браслетом. Но не дождался и сдал украшение в ломбард.

Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU