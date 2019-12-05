Судогодец спилил 10 берез за дачным участком на 13 тысяч рублей
Деревья были на территории местного лесничества
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В конце ноября в полицию обратились представители местного лесничества - при обходе территории они не досчитались 10 берез. По данным УМВД, оперативники задержали подозреваемого - 41-летнего жителя.
Он спилил деревья за своим дачным участком потому, что они ему мешали, и перенес их в свой двор. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил 13 500 рублей.
Возбуждено уголовное дело за незаконную рубку лесных насаждений.
ИСТОЧНИК KP.RU