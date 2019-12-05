2019-12-05T14:18:50+03:00
Происшествия

Судогодец спилил 10 берез за дачным участком на 13 тысяч рублей

Деревья были на территории местного лесничества
Валерия ПРОНИНА
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В конце ноября в полицию обратились представители местного лесничества - при обходе территории они не досчитались 10 берез. По данным УМВД, оперативники задержали подозреваемого - 41-летнего жителя.

Он спилил деревья за своим дачным участком потому, что они ему мешали, и перенес их в свой двор. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил 13 500 рублей.

Возбуждено уголовное дело за незаконную рубку лесных насаждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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