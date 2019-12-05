Суздаль попал в пятерку популярных провинциальных городов для поездок на выходные

СЕГОДНЯ 14:16 2019-12-05T14:16:55+03:00

За две ночи, проведенные в городе, придется отдать больше 6 тысяч рублей

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Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил самые популярные провинциальные города России для экскурсионных поездок на выходные.

В города Тверской, Владимирской, Ярославской областей и республики Карелия россияне чаще всего отправлялись в экскурсионные поездки на выходные в этом году.

Пятерку самых популярных городов составили Осташков на озере Селигер, Сортавала на берегу Ладоги, Суздаль на берегу реки Каменка, Переславль-Залесский и Мышкин в Ярославской области.

Гости провинциальных городов бронировали поездки на 2-5 ночей и тратили на проживание от 5 до 7 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего провинциальный отдых получился у путешественников в Осташкове, дороже — Мышкине.

Пять провинциальных городов, популярные для поездок в 2019:

Осташков — 4989 рублей / 4 ночи

Сортавала — 5778 рублей / 2,4 ночи

Суздаль — 6578 рублей / 2 ночи

Переславль-Залесский — 6122 рубля / 2 ночи

Мышкин — 7175,4 рублей / 5,4 ночи

ИСТОЧНИК KP.RU