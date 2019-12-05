Суздаль попал в пятерку популярных провинциальных городов для поездок на выходные
Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил самые популярные провинциальные города России для экскурсионных поездок на выходные.
В города Тверской, Владимирской, Ярославской областей и республики Карелия россияне чаще всего отправлялись в экскурсионные поездки на выходные в этом году.
Пятерку самых популярных городов составили Осташков на озере Селигер, Сортавала на берегу Ладоги, Суздаль на берегу реки Каменка, Переславль-Залесский и Мышкин в Ярославской области.
Гости провинциальных городов бронировали поездки на 2-5 ночей и тратили на проживание от 5 до 7 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего провинциальный отдых получился у путешественников в Осташкове, дороже — Мышкине.
Пять провинциальных городов, популярные для поездок в 2019:
Осташков — 4989 рублей / 4 ночи
Сортавала — 5778 рублей / 2,4 ночи
Суздаль — 6578 рублей / 2 ночи
Переславль-Залесский — 6122 рубля / 2 ночи
Мышкин — 7175,4 рублей / 5,4 ночи
ИСТОЧНИК KP.RU