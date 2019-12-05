Вакцинацию от гриппа прошли более 436 тысяч жителей Владимирской области
По состоянию на 4 декабря более 436 тысяч жителей Владимирской области вакцинировались от гриппа, более 109 тысяч из них – это дети. Прививочная кампания продлится до начала подъема заболеваемости.
Владимирские эпидемиологи настоятельно рекомендуют детям и взрослым проходить ежегодную иммунизацию против гриппа. Защитный эффект наступает через две-три недели после прививки и сохраняется в течение года.
Вакцинация – самый эффективный способ защитить себя и своих близких от гриппа. Данное заболевание представляет большую опасность из-за развития серьезных осложнений, особенно у детей до пяти лет, беременных, пожилых людей, лиц с хроническими заболеваниями.
Сделать бесплатную прививку можно в поликлинике по месту жительства. Детей вакцинируют в детских садах и школах по согласию родителей.
ИСТОЧНИК KP.RU