2019-12-05T14:12:39+03:00
Общество

Вакцинацию от гриппа прошли более 436 тысяч жителей Владимирской области

Сделать бесплатную прививку можно в поликлинике по месту жительства
Алексей СУХОВ
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По состоянию на 4 декабря более 436 тысяч жителей Владимирской области вакцинировались от гриппа, более 109 тысяч из них – это дети. Прививочная кампания продлится до начала подъема заболеваемости.

Владимирские эпидемиологи настоятельно рекомендуют детям и взрослым проходить ежегодную иммунизацию против гриппа. Защитный эффект наступает через две-три недели после прививки и сохраняется в течение года.

Вакцинация – самый эффективный способ защитить себя и своих близких от гриппа. Данное заболевание представляет большую опасность из-за развития серьезных осложнений, особенно у детей до пяти лет, беременных, пожилых людей, лиц с хроническими заболеваниями.

Сделать бесплатную прививку можно в поликлинике по месту жительства. Детей вакцинируют в детских садах и школах по согласию родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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